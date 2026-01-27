La vicenda di Baturina rivela interessi e strategie di mercato nel calcio italiano, con particolare attenzione alle trattative tra club di Serie A e squadre straniere. Questo articolo analizza i retroscena e le dinamiche che hanno portato all'interesse del Como, evidenziando le mosse delle grandi di Milano e il contesto internazionale coinvolto.

Mercato Juve: chi sarà il nuovo attaccante? Non solo Kolo Muani, spunta una suggestione a sorpresa. Tutti i nomi in lista Perisic all’Inter: Psv-Bayern Monaco decisiva per il ritorno in nerazzurro. Il motivo e cosa filtra sul possibile affare Rocchi furioso con Mariani e Doveri dopo Juve Napoli! Cosa è successo all’Allianz Stadium, il retroscena del CorSport Mercato Juve: chi sarà il nuovo attaccante? Non solo Kolo Muani, spunta una suggestione a sorpresa. Tutti i nomi in lista Moviola Verona Udinese, i giornali giudicano così la direzione di Manganiello! Cosa è emerso dal suo operato al Bentegodi Bove racconta: «Ho pensato di smettere, ma non ho paura. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Baturina, che retroscena! Prima del Como era stato un obiettivo di quella big di Serie A!

Approfondimenti su Baturina Como

Il nome di Beto torna alla ribalta nel calciomercato della Juventus, che lo aveva già monitorato un anno fa.

Durante l'estate, si prospetta un possibile interesse della Juventus e del Napoli per Perrone, centrocampista del Como.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Baturina Como

Argomenti discussi: GdS - Perisic vuole l'Inter e accoglie Jakirovic. In chiusura Mlacic, retroscena Baturina; Mercato Inter, retroscena estivo su Baturina. Sondaggio per Ndoye: ecco la risposta del Nottingham Forest.

GdS - Perisic vuole l'Inter e accoglie Jakirovic. In chiusura Mlacic, retroscena BaturinaPerisic verso il ritorno. Il Psv può liberarlo dopo il match di coppa: questo il titolo della Gazzetta dello Sport all'interno del giornale di oggi. In primo piano, in ... fcinternews.it

Baturina vs De Ketelaere, chi è il più forte?Como-Atalanta sarà senza alcun dubbio una delle sfide più interessanti di questa Serie A. Due squadre che fanno del bel gioco e della costruzione le loro principali armi e punti di forza. Uno spunto i ... sportcafe24.com

Retroscena Baturina: l’Inter ci ha provato pochi mesi fa, poi il Como… x.com

Juventus, il retroscena David: “Il Napoli mi cercava, ma ho scelto il progetto bianconero. Zhegrova Ha avuto problemi fisici, ma il suo potenziale è ancora da scoprire” https://www.calciostyle.it/serie-a/juventus-il-retroscena-david-il-napoli-mi-cercava-m - facebook.com facebook