Basket Serie A | colpaccio di Varese che espugna l' Allianz Cloud battendo l' Olimpia Milano

La vittoria di Varese contro l’Olimpia Milano rappresenta un risultato importante nella diciassettesima giornata della Serie A di basket. La partita, giocata all’Allianz Cloud, ha visto i padroni di casa subire una sconfitta inaspettata, evidenziando l’imprevedibilità di questa stagione. Di seguito, analizziamo i dettagli di un match che potrebbe influenzare la classifica e le strategie delle squadre coinvolte.

Milano, 26 gennaio 2026 – Si è chiusa con un doppio colpo esterno la diciassettesima giornata della Serie A di basket. Il blitz più sorprendente lo ha messo a segno la Openjobmetis Varese, che ha interrotto la striscia di sette vittorie di fila in campionato dell’ EA7 Emporio Armani Milano battendola 84-74 all’Allianz Cloud. La formazione di coach Kastritis è salita decisamente di colpi nel secondo tempo, nel quale ha stretto le maglie della difesa concedendo ai meneghini soltanto 31 punti (a fronte dei 43 incassati nei 20’ iniziali) e in attacco ne ha mandati a bersaglio. A trascinare offensivamente la squadra varesina ci hanno pensato ben cinque giocatori in doppia cifra con Taze Moore che si spinto fino a quota 21 punti (conditi con 9 rimbalzi e 4 assist per un complessivo 26 di valutazione) e Carlos Jr Stewart, autore di 18 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui in tempo reale la partita di Eurolega tra Olimpia Milano e Zalgiris Kaunas all'Allianz Cloud.

