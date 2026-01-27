Basket Divisione regionale 2 La Berrutiplastics vince a Luzzara Ma la Sampolese tiene il passo

La Divisione regionale 2 di basket prosegue con partite che confermano la competitività delle squadre, come la vittoria della Berrutiplastics a Luzzara e la tenace Sampolese, che mantiene il passo. Le sfide del primo ritorno evidenziano l’equilibrio del campionato e l’importanza di ogni singolo risultato.

Colpi esterni per le battistrada nella prima di ritorno del gir. B di Dr2. La Berrutiplastics Torre (26) passa 54-45 nell’ostica trasferta di Luzzara (14) con 14 punti di Grisendi e mantiene il +2 sulla Sampolese (24), che fa festa al supplementare sul campo della Go Basket (8), sconfitta 71-63.. Perde contatto il Basketreggio (16), 3°, sconfitto 56-50 a Castellarano (14), mentre Campagnola batte 68-61 in trasferta l’Heron Bagnolo (12) cui non bastano i 26 di Giaroli e i 21 di Pezzi. Terzo hurrà per Scandiano (6): 53-48 sul Nubilaria (12). La Nuova Cupola (6) s’impone all’overtime 73-70 sulle Gazze Canossa (12). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

