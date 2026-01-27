Basilica chiusa intorno cresce il degrado

La chiusura della basilica di Santa Maria Maggiore, a Bologna, dal 1° gennaio, ha portato a un aumento del degrado nell’area circostante. Questa situazione evidenzia l’importanza di interventi tempestivi per tutelare il patrimonio storico e migliorare la sicurezza pubblica. La chiusura temporanea può influire sulla vita della comunità e sulla conservazione del sito, richiedendo attenzione e gestione adeguata.

Dal 1° gennaio la basilica di Santa Maria Maggiore, via Galliera, una delle più antiche di Bologna è chiusa. Il parroco è andato in pensione e pare non sia stato inviato nessun sostituto. Il portico d’ingresso intanto si è trasformato in un dormitorio di senzatetto e la laterale via De’ Preti in una toilette. La basilica tempo fa è stata oggetto di un importante restauro con esborso della Curia e di parte dei cittadini. Carla Galazzi Risponde Beppe Boni Il nodo di alcuni portici trasformati in accampamento diurno e dormitorio notturno continua a non essere risolto. Le segnalazioni arrivano a pioggia nei giornali e a chi se ne deve occupare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

