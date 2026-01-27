Barry colpisce ancora e guadagna un punto

In questa partita, Thierno Barry dell’Everton ha segnato un gol importante, contribuendo a guadagnare un punto per la squadra di David Moyes. La sua prestazione si inserisce in un contesto di gara equilibrata, che sottolinea il suo ruolo nel reparto offensivo. L’evento si è svolto all’Hill Dickinson Stadium, offrendo un ulteriore spunto di discussione sulla forma attuale dell’attaccante.

2026-01-26 23:54:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: L’attaccante in forma dell’Everton, Thierno Barry, ha segnato ancora una volta per guadagnare un punto alla squadra di David Moyes in una classica partita di due tempi all’Hill Dickinson Stadium. L’Everton è stato terribile nei primi 45 minuti ed è stato grato di essere riuscito a segnare solo il primo gol di James Justin in Premier League per il Leeds nell’intervallo. Moyes ha poi armeggiato con la sua squadra durante l’intervallo e li ha visti dominare il secondo tempo. Sembrava una serata frustrante finché Barry non si è avventato per il quarto gol nelle ultime cinque partite di Premier League, dopo aver segnato solo una volta nelle prime 18 partite.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Barry Thierno

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Barry Thierno

Argomenti discussi: Barry segna ancora e guadagna il pareggio dell’Everton contro il Leeds.

Here we go A disposizione: Saglimbeni Mangiapane Reina Messineo Barry De Gregorio Lio Perrone Mortillaro #cmoneagle - facebook.com facebook