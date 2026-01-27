Ferrotramviaria segnala un'anomalia tecnica su un treno in partenza da Bari Centrale, causando alcuni disagi. La compagnia sta intervenendo per risolvere il problema e garantire il ripristino del servizio nel minor tempo possibile. Si consiglia ai viaggiatori di monitorare eventuali aggiornamenti e di pianificare eventuali spostamenti alternativi.

Di seguito un comunicato diffuso da Ferrotramviaria: Ferrotramviaria informa che il treno ET91318, in uscita dalla stazione di Bari Centrale intorno alle ore 13.30, è attualmente fermo in prossimità dell’ingresso della stazione stessa a causa di una anomalia tecnica. La circolazione ferroviaria subirà nel corso del pomeriggio rallentamenti ed eventuali cancellazioni di treni. Ferrotramviaria, nell’esprimere il proprio rammarico per l’accaduto, sta operando con il massimo impegno perché l’inconveniente sia recuperato nel più breve tempo possibile e manterrà al corrente gli utenti anche attraverso il canale whatsapp. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Bari, anomalia tecnica a un treno: Ferrotramviaria, disagi Nel primo pomeriggio

