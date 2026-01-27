Bari anomalia tecnica a un treno | Ferrotramviaria disagi Nel primo pomeriggio

Da noinotizie.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ferrotramviaria segnala un'anomalia tecnica su un treno in partenza da Bari Centrale, causando alcuni disagi. La compagnia sta intervenendo per risolvere il problema e garantire il ripristino del servizio nel minor tempo possibile. Si consiglia ai viaggiatori di monitorare eventuali aggiornamenti e di pianificare eventuali spostamenti alternativi.

Di seguito un comunicato diffuso da Ferrotramviaria: Ferrotramviaria informa che il treno ET91318, in uscita dalla stazione di Bari Centrale intorno alle ore 13.30, è attualmente fermo in prossimità dell’ingresso della stazione stessa a causa di una anomalia tecnica. La circolazione ferroviaria subirà nel corso del pomeriggio rallentamenti ed eventuali cancellazioni di treni. Ferrotramviaria, nell’esprimere il proprio rammarico per l’accaduto, sta operando con il massimo impegno perché l’inconveniente sia recuperato nel più breve tempo possibile e manterrà al corrente gli utenti anche attraverso il canale whatsapp. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

bari anomalia tecnica a un treno ferrotramviaria disagi nel primo pomeriggio

© Noinotizie.it - Bari, anomalia tecnica a un treno: Ferrotramviaria, disagi Nel primo pomeriggio

Approfondimenti su Bari Centrale

Primo giorno da assessore ai Trasporti per Raffaele Piemontese: "Sul treno Foggia-Bari per capire, ascoltare, migliorare"

Raffaele Piemontese ha compiuto il suo primo giorno da assessore ai Trasporti, iniziando con un viaggio in treno tra Foggia e Bari.

Lavori in via Argiro, il primo isolato prende forma. Il sindaco: "Disagi per i cantieri ma Bari sarà più bella"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Bari Centrale

bari anomalia tecnica aAnomalia tecnica a un treno in uscita da Bari Centrale, Ferrotramviaria avverte: Disagi sulla lineaAnomalia tecnica a un treno in uscita da Bari Centrale, Ferrotramviaria avverte: Disagi sulla linea per diverse ore ... telebari.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.