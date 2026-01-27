Barbero e le nuove catene dell’algoritmo

In un contesto di crescente regolamentazione sui contenuti online, le recenti restrizioni imposte da Meta a Alessandro Barbero evidenziano le sfide legate alla libertà degli intellettuali nel mondo digitale. Questo episodio riflette le tensioni tra libertà di espressione e politiche delle piattaforme, ponendo domande importanti sulla tutela dei pensatori e del sapere nel web.

Nella sua inaccettabile assurdità, la limitazione imposta da Meta ai contenuti di Alessandro Barbero ci rivela i nuovissimi sviluppi di una questione annosa: la libertà degli intellettuali. Per secoli siamo stati convinti che gli intellettuali dovessero le proprie catene a fattori esogeni; anticamente potevano essere gli interessi del mecenate, o le condizioni poste dai committenti, o il capriccio del principe, o – più di recente – le inclinazioni del mercato. Tutto ciò ha da sempre condizionato il modo in cui l’intellettuale poteva esprimersi, determinando pertanto non solo la diffusione delle sue idee ma, non di rado, la loro stessa produzione a priori. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Meta limita le bufale di Barbero sul referendumDopo i fact-checking e le critiche di giuristi e magistrati, Facebook riduce la visibilità del video dello storico e divulgatore contro il referendum sulla giustizia. Non una censura, ma un intervento ... ilfoglio.it

Il fact-checking di Barbero contro la riforma della giustizia«Io sono di sinistra, e questo lo sanno tutti quelli che mi conoscono. Ma proprio per questo che bisogno c’è e a cosa serve che io dica a tutti: Anch’io voterò no? Sai che novità. Però poi studiando ... pagellapolitica.it

Gravissimo che Meta abbia censurato il video di un esempio dell'impegno civile come Il professore Barbero sulle ragione del "No" sul referendum sulla Riforma della Giustizia. Questo è il nuovo corso della democrazia che ha registi internazionali. Ogni voce di - facebook.com facebook