Barbara Bert riparte da Dammi un sorriso | il nuovo singolo tra pop-dance gratitudine e voglia di scrivere

La cantante Barbara Bert torna in scena con il nuovo singolo “Dammi un sorriso”. Dopo aver attraversato momenti di riflessione, ha deciso di mettere tutto se stessa nella canzone, mescolando pop e dance. È un brano che parla di gratitudine e di desiderio di condividere emozioni, un passo avanti nella sua carriera artistica. La Bert spiega che, a un certo punto, non basta più interpretare: bisogna mettere qualcosa di personale in ogni nota.

C’è un momento, per ogni artista, in cui non basta più interpretare: vuoi mettere qualcosa di tuo anche nelle parole, nelle intenzioni, nel modo in cui una canzone nasce e arriva al pubblico. È la direzione scelta da Barbara Bert, che apre un nuovo capitolo da solista con “Dammi un sorriso”, un brano pop-dance pensato per accendere l’energia e portare leggerezza senza essere superficiale. Un pop-dance che parla di gratitudine (e di piccole cose che cambiano la giornata). “Dammi un sorriso” ha un cuore molto chiaro: la gratitudine. L’idea è semplice ma potente, quasi una frase che ti ripeti quando vuoi rimettere a posto i pensieri: ringraziare la vita per ciò che dà e chiedere – senza vergogna – un sorriso, un segno, un attimo di luce. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - Barbara Bert riparte da “Dammi un sorriso”: il nuovo singolo tra pop-dance, gratitudine e voglia di scrivere Approfondimenti su Barbara Bert I Malati Immaginari: “Qualcosa che non parli di te” è il nuovo singolo tra italo-dance ’90, fragilità e rinascita I Malati Immaginari tornano con il nuovo singolo “Qualcosa che non parli di te”, uscito il 14 novembre. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Barbara Bert Argomenti discussi: Barbara Bert riparte da Dammi un sorriso | il nuovo singolo tra pop-dance gratitudine e voglia di scrivere. Barbara D'Urso riparte da Ballando con le stelle: Una scelta difficileBarbara D’Urso è pronta a rimettersi in gioco, dopo la dolorosa fine del suo rapporto di lavoro con Mediaset. Questa volta non come conduttrice di un nuovo programma, ma come concorrente di un talent ... gazzetta.it Barbara D’Urso, nei palinsesti Rai spunta il suo nomeDa Mediaset alla Rai: quale impegno per Barbara D’Urso? Il format che è stato proposto a Barbara D’Urso si ispirerebbe infatti ad un programma che ha fatto la storia della televisione italiana. Quale? iodonna.it Barbara Bertoloni. . Uno tra i miei cavalli di battaglia "unchained melody" dal film ghost @inprimopiano Barbara Bert facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.