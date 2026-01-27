Bando per imprenditore agricolo professionale

Alacademy apre le iscrizioni a un corso di formazione gratuito per diventare Imprenditore Agricolo Professionale, offrendo un’opportunità di formazione qualificante rivolta a coloro che desiderano approfondire le competenze nel settore agricolo. La partecipazione è gratuita e finalizzata a supportare l’ingresso nel mondo imprenditoriale agricolo con strumenti professionali e aggiornati.

Alacademy annuncia l'apertura delle iscrizioni per il corso di formazione professionale gratuito volto a conseguire la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP). L'iniziativa, approvata dalla Regione Lazio nell'ambito del PSR 2014-2022 e cofinanziata dall'Unione Europea, mette a disposizione 95 posti per giovani addetti del settore agricolo, alimentare e forestale operanti nel territorio regionale. Il percorso formativo ha una durata complessiva di 150 ore e prevede una modalità di erogazione ibrida: il 50% delle ore teoriche si svolgerà online (FAD), mentre la restante parte sarà in presenza presso la sede di Alacademy a Formia (LT).

