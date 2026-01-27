Bando concorso Inps per 248 assistenti informatici | quando scade cosa sapere e chi può iscriversi
Il bando dell’INPS mette a disposizione 248 posti per assistenti informatici a tempo indeterminato. Possono partecipare diplomati tecnici o laureati in discipline informatiche, ingegneristiche o matematiche. È importante conoscere le scadenze e i requisiti per presentare correttamente la domanda. Questa opportunità si rivolge a candidati qualificati interessati a lavorare nel settore pubblico.
L’INPS ha indetto un concorso pubblico per 248 assistenti informatici a tempo indeterminato. Possono partecipare diplomati tecnici o laureati triennali in discipline informatiche, ingegneristiche o matematiche. Le domande sono presentabili fino al 3 febbraio 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it
Inps, concorso per 248 assistenti diplomati: quando scade e chi può partecipare
L’Inps ha aperto un nuovo concorso pubblico volto all’assunzione di 248 assistenti diplomati.
Bando concorso Inps per 248 assistenti informatici: quando scade, cosa sapere e chi può iscriversiL’INPS ha indetto un concorso pubblico per 248 assistenti informatici a tempo indeterminato. Possono partecipare diplomati tecnici o laureati triennali in discipline informatiche, ingegneristiche o ... fanpage.it
Inps, concorso per 248 assistenti diplomati: quando scade e chi può partecipareL’istituto nazionale per la previdenza sociale si prepara ad assumere assistenti informatici previa selezione pubblica, aperta anche ai diplomati ... quifinanza.it
