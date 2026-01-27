Bandierina nei pantaloni dell’arbitro Daspo al dirigente dopo la squalifica

La Polizia di Stato continua a rafforzare le misure di prevenzione e contrasto alla violenza negli eventi sportivi, intervenendo anche in situazioni come quella di Montevarchi. Recentemente, è stato applicato un Daspo a un dirigente e una bandierina è stata trovata nei pantaloni di un arbitro, a testimonianza dell’attenzione alle norme di sicurezza e correttezza durante le manifestazioni sportive.

di Massimo Bagiardi MONTEVARCHI Prosegue l’azione di prevenzione e contrasto alla violenza negli eventi sportivi da parte della Polizia di Stato. Il Questore della provincia di Arezzo ha infatti adottato due provvedimenti di Daspo, il divieto di accedere alle manifestazioni sportive, in relazione a recenti episodi verificatisi nel corso di competizioni calcistiche, uno dei quali accompagnato dall’obbligo di presentazione alla Polizia per la durata di cinque anni. Il provvedimento più severo scaturisce dai fatti accaduti al termine dell’incontro Aquila Montevarchi–Grosseto, disputato il 18 gennaio 2026 allo stadio comunale "Brilli Peri". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bandierina nei pantaloni dell’arbitro. Daspo al dirigente dopo la squalifica Approfondimenti su Montevarchi "Infilò la bandierina nei pantaloni dell'arbitro": Daspo di 2 anni a un dirigente Il Questore di Arezzo ha emesso due provvedimenti Daspo di due anni, tra cui uno nei confronti di un dirigente sportivo. Dirigente espulso, infila la bandierina nei pantaloncini dell'arbitro. Maxi squalifica Durante una partita di seconda categoria nel girone I, si è verificato un episodio insolito: un dirigente espulso ha inserito la bandierina dell’arbitro nei pantaloncini. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Montevarchi Argomenti discussi: Bandierina nei pantaloni dell’arbitro, daspo; Bandierina nei pantaloni dell’arbitro. Daspo al dirigente dopo la squalifica; Infilò la bandierina nei pantaloni dell'arbitro: Daspo di 2 anni a un dirigente; Infila la bandierina nei pantaloncini dell' arbitro | Daspo di due anni a un dirigente. Bandierina nei pantaloni dell’arbitro. Daspo al dirigente dopo la squalificaDopo essere stato espulso infilò l’asta nella divisa del direttore di gara a Laterina: 2 anni lontano dagli stadi. In un altro caso un tifoso del Montevarchi diffidato ha provocato i grossetani con la ... lanazione.it Infilò la bandierina nei pantaloni dell'arbitro: Daspo di 2 anni a un dirigenteDopo episodi di tensione sugli spalti e in campo: stop di cinque anni per un tifoso e due anni di interdizione per un dirigente di Seconda categoria ... msn.com Nuovo coordinato maglia e pantaloni morbidi #vequefashion #fashionaddict #styleinspo #comingsoon - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.