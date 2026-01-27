Banda della cassaforte | tre furti ingenti in 24 ore

Negli ultimi giorni, si registrano tre furti di grande entità nelle abitazioni, evidenziando un aumento della specializzazione della malavita nei colpi ai forzieri domestici. Questo trend sottolinea l’importanza di adottare misure di sicurezza adeguate per tutelare i propri beni e prevenire situazioni simili.

La malavita specializzata nei furti in appartamento si sta specializzando negli assalti ai forzieri custoditi nelle singole abitazioni. Dopo il colpo di sabato sera 24 gennaio in via Antoniana a Campodarsego a stretto giro si registrano due ulteriori assalti in via Mascagni a Cadoneghe sabato e.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

San Casciano, banda di ladri lancia cassaforte con fucili dal balcone: il colpo lampo e ora l’incubo di nuovi furti nel ChiantiSAN CASCIANO VAL DI PESA Un colpo studiato nei dettagli, eseguito con freddezza e rapidità, nel cuore di San Casciano Val di Pesa, nel Chianti fiorentino. È il tardo pomeriggio di sabato 24 gennaio qu ... msn.com

Furto di fucili a San Casciano, banda butta cassaforte dal secondo piano e fugge con armiFurto di fucili a San Casciano Val di Pesa: banda lancia la cassaforte dal secondo piano e fugge con le armi. Indagano i carabinieri ... gonews.it

Ladri in casa, la banda del flessibile apre la cassaforte e fugge con il bottino da 100mila euro. Il furto in pieno centro - facebook.com facebook

PASTENA: FURTO IN GIOIELLERIA, TORNA LA BANDA DEL BUCO Hanno puntato diritti alla cassaforte i ladri , che alle prime lucei dell’alba hanno tentato di effettuare un furto di gioielli all’interno di Oro e Argento, la l’oreficeria situata in piazza Caduti... x.com