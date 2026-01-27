Bambina scoppia in lacrime durante racconto Sami Modiano su Shoah lui abbraccia e le chiede scusa – Il video

In un momento di testimonianza, Sami Modiano ricorda il suo passato e il viaggio tra memoria e riconciliazione. La narrazione si arricchisce di emozioni sincere, come il gesto di un abbraccio e le scuse di Modiano, che portano alla luce l’importanza di preservare la memoria storica e di educare alle sofferenze del passato.

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 “Papà Giacobbe aveva un numero ‘b 7455’, io ho il ‘b 7456’. Lui ‘aveva’, mentre io ‘ho’. Lo dico con rabbia perché lui non c’è più. Un papà adorabile che ho conosciuto poco. Non mi hanno dato la possibilità di conoscerlo”. Così Sami Modiano all’incontro con li studenti romani al Teatro Vascello, in occasione del Giorno della Memoria. La ragazzina che gli aveva fatto la domanda scoppia in lacrime, lui l’abbraccia e le chiede scusa. Fondazione museo della Shoah Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Giacobbe Modiano

In un momento di testimonianza, Sami Modiano ha condiviso il ricordo della Shoah con la sua famiglia, sottolineando l’importanza di preservare la memoria.

Bambina scoppia in lacrime durante racconto Sami Modiano su Shoah, lui abbraccia e le chiede scusa

Ultime notizie su Giacobbe Modiano

GIORNO DELLA MEMORIA | La cerimonia al Quirinale. Al Colle sono presenti le alte cariche dello Stato e la premier Giorgia Meloni. Partecipa anche la senatrice Liliana Segre e i sopravvissuti Edith Bruck e Sami Modiano - LA DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook

In occasione della Giornata della Memoria, per commemorare tutte le vittime della Shoah e della persecuzione nazista, abbiamo trasmesso le parole di Sami Modiano, deportato ad Auschwitz-Birkenau nel 1944. I contributi sono tratti da uno speciale del T x.com