Ballet Stars Gala omaggio alla danza classica all' Auditorium Conciliazione

Il Ballet Stars Gala all'Auditorium Conciliazione rende omaggio alla danza classica, offrendo uno spettacolo interpretato dai migliori solisti dei principali teatri europei. Un’occasione per apprezzare l’eccellenza artistica in un contesto di grande raffinatezza, senza enfasi o sensazionalismi.

Il Ballet Stars Gala – Omaggio alla Danza Classica celebra l'eccellenza della danza con un programma esclusivo interpretato dai solisti dei più prestigiosi teatri d'Europa. Il Lago dei Cigni, La Bella Addormentata, Lo Schiaccianoci, Il Corsaro, Don Chisciotte, Raymonda e La Sylphide. Eleganza, grazia e potenza espressiva si fondono in una serata unica, capace di incantare sia gli appassionati sia chi si avvicina per la prima volta al mondo del balletto. I biglietti per il Ballet Stars Gala – Omaggio alla Danza Classica sono già disponibili su ShopToday, a prezzo scontato, per la data dell'11 febbraio alle 20.

Il 11 febbraio, all’Auditorium Conciliazione di Roma, si terrà il Ballet Stars Gala – Omaggio alla Danza Classica, dopo il successo a Bari.

