Bafta 2026 | Una battaglia dopo l’altra domina le nominations

Le nominations per i Bafta 2026 sono state annunciate, con la cerimonia prevista per il 22 febbraio alla Royal Festival Hall di Londra. Questo evento annuale riconosce le eccellenze nel cinema britannico e internazionale, attirando l’attenzione di appassionati e professionisti del settore. Di seguito, una panoramica sulle principali candidature e le aspettative per questa importante manifestazione.

Oggi sono state rese note le nominations ai Bafta 2026, la cui cerimonia si terrà il 22 febbraio alla Royal Festival Hall di Londra. Siamo entrati nel pieno calendario dei riconoscimenti cinematografici e anche gli Oscar inglesi ci confermano che la battaglia di nominations nella maggior parte delle categorie avviene tra due titoli in particolare: Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson e Sinners – I peccatori di Ryan Coogler. Se nelle nominations dell’Academy statunitense alcuni titoli sono rimasti esclusi dalle short list, qui c’è un magro contentino per Wicked-parte 2 nominata nella categoria per il miglior trucco e acconciature, cosa non avvenuta oltre oceano. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

Durante i Golden Globe Awards 2026, sono stati premiati “Una battaglia dopo l’altra” e “Hamnet – Nel nome del figlio” come principali riconoscimenti nel cinema, mentre la serie televisiva “Adolescence” ha conquistato numerosi premi, confermandosi come protagonista della stagione televisiva.

Argomenti discussi: Italia fuori dai Bafta, ‘Una battaglia dopo l’altra’ e ‘I peccatori’ dominano le nomination; Oscar 2026, Sinners e Una Battaglia fanno man bassa di nomination; Oscar, chi c’è e chi non c’è, da Paul Mescal a Wicked; Oscar 2026, Sinners sbaraglia tutti con 16 nomination: Leonardo DiCaprio e Sean Penn tra i candidati.

