Bafta 2026 quando si terrà la cerimonia e dove vederla

La cerimonia dei Bafta 2026 si svolgerà prossimamente, con gli attori Aimee Lou Wood e David Jonsson che hanno annunciato le nomination in diretta da Londra. Un evento di grande rilievo nel panorama cinematografico internazionale, che valorizza i migliori talenti del settore. Qui troverai tutte le informazioni su quando e dove seguirla, per non perdere nessuna novità di questa importante manifestazione.

Gli attori Aimee Lou Wood e David Jonsson hanno annunciato, in diretta da Londra, le nomination ai Bafta 2026, gli Oscar britannici e tra i più prestigiosi riconoscimenti a livello mondiale. I favoriti della 79esima edizione sono, come prevedibile, Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson che ha ricevuto 14 candidature (due in meno del record assoluto di Gandhi ) e Sinners di Ryan Coogler, mattatore fra le nomination degli Oscar, a una sola lunghezza di distanza. L’Italia purtroppo non concorrerà per alcun premio, in quanto La Grazia di Paolo Sorrentino, presente in longlist, non è entrato nella cinquina dei film internazionali.🔗 Leggi su Lettera43.it

