Avvocato vittime di Crans-Montana | Dubbi sulla Procura e la scarcerazione di Moretti aiuterà la sua difesa

Questo testo fornisce un aggiornamento sulle indagini legate all’incendio di Crans-Montana, evidenziando le incertezze sulla gestione della Procura e la recente scarcerazione di Moretti, avvenuta grazie alla cauzione. La situazione solleva questioni sulla tutela delle vittime e sull’andamento delle indagini in assenza di un procuratore speciale.

Le indagini sull'incendio di Crans-Montana proseguono senza procuratore speciale e mentre Moretti è fuori dal carcere grazie alla cauzione. Per i familiari delle vittime si tratta di una nuova durissima prova, come spiega a Fanpage.it l'avvocato Gilles-Antoine Hofstetter che rappresenta i familiari di due vittime e di un sopravvissuto.

L’incidente di Crans-Montana prosegue con indagini senza un procuratore dedicato.

Jacques Moretti si trova nella sua villa di Lens, vicino a Crans-Montana, dopo essere stato temporaneamente rilasciato dalle autorità svizzere.

Avvocato vittime di Crans-Montana: Dubbi sulla Procura e la scarcerazione di Moretti aiuterà la sua difesaLe indagini sull’incendio di Crans-Montana proseguono senza procuratore speciale e mentre Moretti è fuori dal carcere grazie alla cauzione ... fanpage.it

L'avvocato delle vittime di Crans-Montana: Nel bar un incendio anche nel 2024Il legale depositerà un dossier dove ci sarebbero le prove di un'altra combustione innescata sempre dalle candele scintillanti. Jacques Moretti è tornato nella sua villa a Lens dopo il pagamento della ... rainews.it

La Coppa del Mondo di sci non si ferma a Crans Montana: il lutto per le azzurre in gara e la decisione sugli eventi x.com

L'inchiesta sulla strage di Crans Montana. La Procura di Roma pronta a inviare un team di investigatori per affiancare gli svizzeri nelle indagini. Al vaglio i documenti su controlli e autorizzazioni al locale. - facebook.com facebook