Aversa punta a Capitale italiana della Cultura 2030 | Al via iniziative di rilievo nazionale

Aversa si propone come possibile candidata a Capitale italiana della Cultura 2030. L’amministrazione, guidata dall’assessore Ugo Rufino, avvia iniziative di rilievo nazionale per rafforzare la candidatura e valorizzare il patrimonio culturale della città. La proposta, ancora in fase preliminare, mira a posizionare Aversa come centro di eccellenza culturale a livello nazionale nel prossimo decennio.

"Ci sono buone speranze per candidare la città". Parte da qui, fiducioso, l’assessore alla Cultura Ugo Rufino, che rilancia l’ipotesi della candidatura di Aversa a Capitale italiana della Cultura 2030. Lo scorso 22 gennaio, Rufino e il sindaco Francesco Matacena sono stati a Roma, presso il Ministero della Cultura, per un incontro interlocutorio durante il quale sono state verificate le condizioni per un’eventuale candidatura. Un confronto che ha permesso di raccontare la storia millenaria, le bellezze e le potenzialità culturali di Aversa, in vista di un traguardo simbolico: il Millenario della fondazione della città normanna, che risale al 1030. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Approfondimenti su Aversa Capitale

Ultime notizie su Aversa Capitale

