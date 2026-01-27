Auto si ribalta e finisce in una scarpata

Un incidente si è verificato questa mattina a Norcia, quando un'auto è finita in una scarpata lungo via Circonvallazione. L’incidente è avvenuto alle prime ore del giorno e non sono stati segnalati feriti gravi. La dinamica e le cause sono al vaglio delle autorità competenti.

Norcia (Perugia), 27 gennaio 2026 – Un'auto si è ribaltata finendo in una scarpata nei pressi di via Circonvallazione a Norcia, alle 7,30 del 27 gennaio. Il conducente, uscito autonomamente dalla vettura, è stato affidato ai sanitari per i controlli del caso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Norcia, che dopo aver creato un varco per raggiungere il malcapitato, hanno messo in sicurezza l'auto che presentava una consistente fuoriuscita di carburante.

