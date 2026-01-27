La polizia del Qatar ha inviato oltre 100 operatori, veicoli speciali e motoslitte a Milano per garantire la sicurezza durante le Olimpiadi Invernali 2026. La partecipazione delle forze di sicurezza d’élite di Lekhwiya riflette l'impegno internazionale per un evento sicuro e ben organizzato.

La Lekhwiya, le forze di sicurezza d’élite, e la polizia del Qatar hanno mandato in Italia, per partecipare alla sicurezza dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, più di 100 operatori (tra cui una ventina di donne), oltre 20 mezzi speciali (dai Nissan Patrol ai mastodontici Thunder della Stark Motor) e tre motoslitte. Come si vede dalle immagini diffuse dall’account ufficiale delle forze di sicurezza qatariote, gli agenti sono arrivati a Milano Malpensa, dove sono atterrati anche 9 fuoristrada specializzati che si sono divisi in due convogli e hanno attraversato la città attirando l’attenzione dei curiosi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Auto “mimetiche”, motoslitte e oltre 100 operatori: le immagini della polizia del Qatar che sfila a Milano per le Olimpiadi

A Milano, il 25 gennaio 2026, si è svolta una sfilata di veicoli blindati e agenti di polizia del Qatar, nell’ambito delle misure di sicurezza in occasione delle Olimpiadi Invernali.

Perché i mezzi blindati della polizia del Qatar sono passati per le strade di Milano? Un convoglio di veicoli con la scritta “State of Qatar” e luci lampeggianti ha attirato l’attenzione, suscitando curiosità sulla loro presenza in città.

