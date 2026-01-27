Australian Open Zverev batte Tien e va in semifinale

L’accesso alle semifinali degli Australian Open 2026 vede protagonista Alex Zverev, che ha superato Learner Tien nei quarti di finale. Il tennista tedesco, testa di serie numero 3, ha ottenuto la qualificazione con una vittoria articolata, confermando il suo ruolo tra i favoriti del torneo. La sfida, combattuta e ricca di emozioni, si è conclusa con un risultato favorevole per Zverev, che ora si prepara alla fase successiva della competizione.

(Adnkronos) – Alex Zverev in semifinale agli Australian Open 1026. Il tedesco, testa di serie numero 3, nei quarti di finale ha sconfitto oggi 27 gennaio lo statunitense Learner Tien, numero 25 del tabellone, per 6-3, 6-7 (5-7), 6-1, 7-6 (7-3). In semifinale, Zverev aspetta il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, e l’australiano Alex De Minaur, testa di serie numero 6. —[email protected] (Web Info) Triennale Milano accoglie le Olimpiadi con un orso polare di cartapesta: l’opera monumentale di Jacopo Allegrucci all’ingresso ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Australian Open

Alexander Zverev si è qualificato per le semifinali degli Australian Open 2026, vincendo una partita impegnativa contro Learner Tien in quattro set.

La decima giornata al Melbourne Park presenta i quarti di finale del tabellone maschile.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Jannik Sinner vs Ben Shelton For A Semi-Final Spot! | Paris 2025 Highlights

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Musetti in stato di grazia, batte Taylor Fritz in tre set e accede ai quarti di finale; Alcaraz parte bene: Walton battuto in 3 set; Australian Open: Zverev batte Norrie, Bublik agli ottavi senza perdere set; Paolini batte la polacca Frech e vola al terzo turno. Zverev e De Minaur promossi, Sabalenka avanti.

Australian Open: Zverev da corsa! Batte Tien e centra la terza semifinale consecutiva a MelbourneZverev Tien, Tennis - Australian Open | Una grande prova di Sasha, brillante al servizio e bravo a gestire il giovane americano. Decima semifinale Slam in carriera, ora Alcaraz o de Minaur ... ubitennis.com

Alexander Zverev solido e in semifinale agli Australian Open 2026: sconfitto Learner Tien in 4 setAlexander Zverev continua la sua corsa agli Australian Open 2026 e conquista l’accesso alle semifinali al termine di una battaglia di tre ore e tredici ... oasport.it

Australian Open, Bertolucci e la provocazione sull’orario di #Sinner e Shelton: “Gli organizzatori…” x.com

Australian Open, le pagelle: Sinner maturo e concreto (7), Alcaraz letale (9), Musetti magnifico (10), Djokovic immortale (7), Tsitsipas (4) - facebook.com facebook