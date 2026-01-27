L'Australian Open prosegue con le sfide di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Sinner, in cerca di mantenere la serie di vittorie, affronta Shelton, mentre Musetti mira a raggiungere la prima semifinale in Australia contro Djokovic. Ecco il programma di mercoledì e le informazioni su quando e dove seguire gli incontri degli italiani.

Jannik Sinner per continuare una striscia aperta di 18 vittorie consecutive nel torneo dal 2024, Lorenzo Musetti per raggiungere la semifinale per la prima volta in Australia, la terza in uno slam. L’Italia del tennis torna protagonista il 28 gennaio, con due azzurri impegnati ai quarti di finale. Jannik Sinner sfida Ben Shelton, mentre Musetti – dopo la vittoria contro Fritz – se la vedrà con Novak Djokovic, campione serbo che arriva riposatissimo al match, visto che agli ottavi è avanzato senza scendere in campo per il forfait di Jakub Mensik. Entrambi giocheranno alla Rod Laver Arena, il centrale di Melbourne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Australian Open, Sinner affronta Shelton e Musetti cerca l’impresa contro Djokovic: quando giocano gli italiani e dove vederli | Il programma di mercoledì

Approfondimenti su Australian Open

Giovedì 22 gennaio, agli Australian Open, l’Italia del tennis torna in scena con cinque giocatori nel tabellone maschile.

Martedì agli Australian Open vedremo in campo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Jannik Sinner - Elliot Spizzirri all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; Sinner-Darderi, l'ottavo di finale lunedì alle 8; Sinner-Duckworth agli Australian Open 2026: dove e quando vedere il match in tv; Jannik Sinner, il rovescio è una sentenza: ecco il primo break della partita contro Duckworth.

Sinner, quando gioca contro Shelton? Orario e dove vedere in tv i quarti di finale degli Australian Open. Chi vince affronta Musetti o DjokovicDue italiani nei quarti di finale degli Australian Open. Per la terza volta nella storia. Dopo Musetti, che ha eliminato Fritz in tre set, Jannik Sinner ha avuto la meglio su Darderi nel ... ilmessaggero.it

Sinner-Shelton agli Australian Open, quando gioca: orario e dove vedere i quarti in TV e streamingSinner-Shelton è la partita dei quarti di finale degli Australian Open. Tutto quello che c’è da sapere su precedenti, orario e diretta TV e streaming. fanpage.it

LIVE Australian Open: nella notte Zverev-Tien. Alcaraz contro De Minaur alle 10.30 x.com

Australian Open, le pagelle: Sinner maturo e concreto (7), Alcaraz letale (9), Musetti magnifico (10), Djokovic immortale (7), Tsitsipas (4) - facebook.com facebook