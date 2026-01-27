Australian Open Sabalenka in semifinale | non c’è storia per Jovic

Aryna Sabalenka si è qualificata per le semifinali degli Australian Open, superando senza difficoltà Iva Jovic. La partita si è conclusa senza sorprese, consolidando la sua candidatura per il titolo. La competizione nel torneo di Melbourne prosegue con intensità, attirando l'attenzione degli appassionati di tennis in tutto il mondo.

Aryna Sabalenka non sbaglia contro Iva Jovic e si guadagna di diritto l’accesso alla semifinale degli Australian Open: la prossima avversaria Sono giorni caldi, caldissimi a Melbourne. I campi sono praticamente un forno a cielo aperto che stanno mettendo a dura prova gli atleti. Oggi si giocava con una temperatura vicinissima ai 40 gradi, ma ciò non ha impedito a Aryna Sabalenka di travolgere Iva Jovic in due set e accedere alla semifinale. La numero uno al mondo non fa sconti, dunque. Oggi è partita subito molto forte e già nel primo set ha dato dimostrazione di voler imprimere il giusto ritmo al match e dominare.🔗 Leggi su Sportface.it

Aryna Sabalenka si è qualificata per le semifinali degli Australian Open 2026, superando Iva Jovic in un match decisivo.

La decima giornata al Melbourne Park ha visto alcune delle principali sfide degli Australian Open, con Zverev che si qualifica per la terza semifinale consecutiva e Sabalenka che domina Jovic.

Aryna Sabalenka batte Iva Jovic in due set (6-3 6-0) dopo 1h29' di gioco: la numero uno è per il quarto anno consecutivo in semifinale a MelbourneTENNIS, AUSTRALIANA OPEN 2026 - Procede spedita la marcia della numero uno al mondo sul cemento di Melbourne. Aryna Sabalenka batte in due set (6-3 6-0) Iva Jov ... eurosport.it

