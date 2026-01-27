Australian Open oggi Alcaraz-De Minaur – Diretta

L'evento degli Australian Open prosegue con la partita tra Carlos Alcaraz e Alex De Minaur. La sfida, valida per i quarti di finale, vede protagonisti due tra i più promettenti tennisti del circuito internazionale. La partita è trasmessa in diretta tv e streaming, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire da vicino questa importante tappa del torneo di Melbourne.

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz torna in campo agli Australian Open 2026. Oggi, martedì 27 gennaio, il tennista spagnolo sfida l'australiano e 'padrone di casa' Alex De Minaur, numero sei del mondo – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dello Slam di Melbourne. Nei turni precedenti Alcaraz ha battuto Walton, Hanfmann, Moutet e Paul negli ottavi. De Minaur invece ha superato McDonald, Medjedovic, Tiafoe e Bublik. In caso di passaggio del turno in semifinale Alcaraz sfiderebbe Alexander Zverev, che ha battuto Learner Tien in quattro set.

Inizia la diretta del quarto di finale tra Alcaraz e De Minaur agli Australian Open 2026.

Martedì 27 gennaio si svolgeranno i quarti di finale degli Australian Open 2026 nel singolare maschile, con il match tra Carlos Alcaraz e Alex de Minaur.

