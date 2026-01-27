Australian Open Musetti-Djokovic e Sinner-Shelton | programma e orario tv

L’Australian Open offre appuntamenti di rilievo, tra cui i quarti di finale con Musetti e Sinner. La programmazione e gli orari delle trasmissioni televisive consentono di seguire le partite più importanti di questa fase del torneo, che vede protagonisti tennisti italiani e internazionali. Un’occasione per appassionati di tennis di seguire da vicino gli incontri di questa prestigiosa competizione.

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti in campo nella notte tra martedì 27 gennaio e mercoledì 28 gennaio nei quarti di finale degli Australian Open. Poi tocca a Jannik Sinner. Il primo a scendere in campo sarà Musetti, testa di serie numero 5, che alle 2.30 della notte Italiana affronterà il serbo Novak Djokovic, numero 4 del tabellone, sulla Rod Laver Arena. Sinner, numero 2 del mondo, alle 7 del mattino di domani sfiderà lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 8, nell’ultimo singolare della giornata australiana. Musetti-Djokovic e Sinner-Shelton saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

