Australian Open martedì temperature record a Melbourne | cosa prevede il protocollo che ha già aiutato Sinner tra le polemiche

In questa introduzione, si analizza come il torneo degli Australian Open a Melbourne sia stato influenzato dal caldo estremo, con temperature record che hanno messo alla prova i giocatori e il protocollo di gestione delle condizioni climatiche. Un approfondimento sulle misure adottate per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento delle partite in un contesto di temperature elevate.

Sabato 24 gennaio è stata una giornata caratterizzata da temperature oltre i 40 gradi a Melbourne, dove si stanno giocando gli Australian Open. Ma il peggio deve ancora arrivare. Martedì 27 gennaio infatti è previsto caldo record nella città australiana, con massime che arriveranno fino a 43 gradi nelle ore centrali del pomeriggio, tra le 16 e le 17. Caldo che ha portato gli organizzatori dello Slam australiano ad anticipare il programma, come già accaduto sabato. Le partite alla Margaret Court Arena inizieranno alle 11: 00 australiane (all'una italiana), mentre quelle alla Rod Laver Arena inizieranno alle 11.

