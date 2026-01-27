L’Australian Open 2026 si avvicina alle fasi decisive, con i quarti di finale che vedono protagonisti Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Entrambi hanno mostrato grande solidità e determinazione, assicurandosi un posto in semifinale. La sfida tra questi due talenti promette un confronto di alto livello, segnando un momento importante nel torneo e nell’anno tennistico.

Carlos Alcaraz e Alexander Zverev non sbagliano e si sfideranno in semifinale all'Australian Open 2026. Ko rispettivamente Alex de Minaur e Learner Tien. Sabalenka avanza, mentre Gauff sbatte su Elina Svitolina. Domani tornano in campo gli azzurri: Jannik Sinner contro Ben Shelton (non prima delle 09.00 ora italiana) e Lorenzo Musetti con Novak Djokovic (non prima delle 04.30). Carlos Alcaraz raggiunge per la prima volta la semifinale a Melbourne. Dopo essersi fermato ai quarti di finale nel 2024 (vs Zverev) e nel 2025 (vs Djokovic), lo spagnolo doma il padrone di casa Alex de Minaur e ottiene il miglior risultato in carriera in terra Down Under. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Australian Open: implacabile Alcaraz, in semifinale trova Zverev

Approfondimenti su Australian Open

Carlos Alcaraz ha conquistato la qualificazione alle semifinali dell’Australian Open, il primo Major dell’anno, giocando un match convincente contro De Minaur.

L'Australian Open 2026 si avvia verso le fasi decisive con la qualificazione di Alexander Zverev tra gli uomini e le vittorie di Sabalenka e Svitolina tra le donne.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Alcaraz sorride, Walton KO: rivivi la prima vittoria del murciano in 3'; Alcaraz parte forte agli Australian Open: lo spagnolo convince all'esordio contro Walton; Alcaraz diretta Australian Open: segui l'esordio contro Walton, tennis oggi live; Smorzata e smash in equilibrio precario: Alcaraz vince il punto più bello del 1° set. Rivivilo.

Australian Open: implacabile Alcaraz, in semifinale trova ZverevCarlos Alcaraz e Alexander Zverev non sbagliano e si sfideranno in semifinale all'Australian Open 2026. Ko rispettivamente Alex de Minaur e Learner Tien. Sabalenka avanza, mentre Gauff sbatte su Elina ... msn.com

Australian Open, i risultati di oggi in diretta: Paolini eliminata da Jovic 2-6; 6-7, Alcaraz va agli ottaviCarlos Alcaraz passa agli ottavi senza problemi battendo in tre set Corentin Moutet. Jasmine Paolini, che ha avuto problemi allo stomaco, battuta dalla baby statunitense Iva Jovic ... corriere.it

LIVE Australian Open: nella notte Zverev-Tien. Alcaraz contro De Minaur alle 10.30 x.com

Australian Open, le pagelle: Sinner maturo e concreto (7), Alcaraz letale (9), Musetti magnifico (10), Djokovic immortale (7), Tsitsipas (4) - facebook.com facebook