Australian Open il tennis di Palombella Rossa non abita più qui | l’Italia sogno una semifinale tutta tricolore

L’Italia si avvicina a una storica semifinale di Australian Open con due italiani ancora in corsa. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti sono pronti a sfidarsi nei quarti, portando avanti il sogno di un traguardo prestigioso nel grande tennis internazionale. Questa possibile doppia presenza italiana rappresenta un momento importante per il movimento tennistico del nostro Paese.

Tempo di lettura: 2 minuti Una semifinale di uno Slam tra due italiani. Quella che solo qualche anno fa sarebbe stata pura follia, potrebbe materializzarsi tra questa notte e domani mattina quando Jannik Sinner e Lorenzo Musetti saranno impegnati nei loro match di quarti di finale agli Australian Open. Uno scenario folle, quasi inimmaginabile poco più di qualche anno fa e che sta facendo innamorare gli italiani della racchetta. Dai tempi d’oro di Panatta il tennis del Belpaese ha dovuto buttare giù una quantità industriale di bocconi amari bruciando potenziali talenti o fenomeni ( Fognini docet ) che non avevano però la testa giusta per competere per uno Slam, al netto dei Fab Four ( Federer, Nadal, Djiokovic e Murray ) che hanno monopolizzato il circuito Atp negli ultimi venti anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Sinner si prepara agli Australian Open, condividendo in conferenza stampa il suo percorso di crescita.

