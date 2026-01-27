La qualificazione di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti ai quarti di finale agli Australian Open rappresenta un importante risultato per il tennis italiano, segnando una svolta rispetto al passato. La loro presenza in questa fase del torneo dimostra il crescente livello delle giovani leve del tennis tricolore, offrendo uno sguardo positivo sul futuro dello sport in Italia.

Tempo di lettura: 2 minuti Una semifinale di uno Slam tra due italiani. Quella che solo qualche anno fa sarebbe stata pura follia, potrebbe materializzarsi tra questa notte e domani mattina quando Jannik Sinner e Lorenzo Musetti saranno impegnati nei loro match di quarti di finale agli Australian Open. Uno scenario folle, quasi inimmaginabile poco più di qualche anno fa e che sta facendo sempre più innamorare gli italiani della racchetta. Dai tempi d’oro di Panatta il tennis del Belpaese ha dovuto buttare giù una quantità industriale di bocconi amari bruciando potenziali talenti o fenomeni ( Fognini docet ) che non avevano però la testa giusta per competere per uno Slam, al netto dei Fab Four ( Federer, Nadal, Djokovic e Murray ) che hanno monopolizzato il circuito Atp negli ultimi venti anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Australian Open, il tennis di “Palombella Rossa” è il passato: l’Italia sogna una semifinale tutta tricolore

L'Italia si avvicina a una storica semifinale di Australian Open con due italiani ancora in corsa.

La quinta giornata degli Australian Open 2026 si apre con un focus sul duello tra Alcaraz e Sinner, protagonisti di un torneo che si conferma tra i più interessanti del primo Slam dell'anno.

