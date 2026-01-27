Australian Open allarme caldo | Sinner si allena indoor e Sabalenka lo ‘punge’

L’Australian Open 2026 si svolge in un contesto di caldo intenso, che ha portato gli atleti ad adattare le proprie sessioni di allenamento. Sinner si allena indoor per preservare le energie, mentre Sabalenka si distingue tra le protagoniste del torneo. La competizione prosegue tra sfide di alto livello e condizioni climatiche impegnative, influenzando le strategie dei giocatori in campo.

(Adnkronos) – Allarme caldo agli Australian Open 2026. Nella giornata di oggi, martedì 27 gennaio, sono iniziati i quarti di finale dello Slam di Melbourne, in cui Zverev ha battuto Tien e Alcaraz affronterà De Minaur. Ma un fattore saranno, come già successo durante il terzo turno che ha visto protagonista Jannik Sinner, sicuramente le elevate temperature, che arriveranno a sfiorare i 40 gradi, e quella heat rule che è stata ampiamente dibattuta proprio dopo il match tra l'azzurro e Spizzirri. L'organizzazione ha infatti previsto una regola apposita che comporta la chiusura dei tetti degli impianti da gioco se la temperatura dovesse superare una soglia prestabilita, in modo da tutelare giocatori e spettatori, ma che ha fatto discutere.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Gli Australian Open 2026 proseguono a Melbourne, con i quarti di finale che si avvicinano.

Alcaraz commenta la prestazione di Sinner agli Australian Open, sottolineando la sua resistenza in una situazione complessa.

