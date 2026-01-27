L'articolo fornisce dettagli sull'incontro tra Musetti e Djokovic all'Australian Open 2026, evidenziando orario e modalità di visione della partita, in un contesto di grande attesa per la prima semifinale di Lorenzo Musetti in questo torneo.

Melbourne, 27 gennaio 2026 - Per la prima volta in carriera, Lorenzo Musetti ha la chance di giocarsi l'accesso alla semifinale dell'Australian Open. Al carrarino non era mai capitato di arrivare fino alla seconda settimana a Melbourne. I quarti rappresentano già un traguardo da festeggiare, ma il bronzo olimpico del 2024 non vuole fermarsi. Questo nonostante sulla propria strada ci sia il mostro sacro Novak Djokovic, che questo torneo lo ha già vinto in 10 occasioni, di cui l'ultima nel 2023, prima del doppio trionfo di Jannik Sinner. Il serbo si presenta al match dopo essersi riposato in questi giorni: agli ottavi ha vinto a tavolino a causa del ritiro del ceco Jakub Mensik, mentre Musetti ha alle spalle la grande prestazione sfornata contro l'americano Taylor Fritz, ko 6-2, 7-5, 6-4. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Australian Open 2026, Musetti-Djokovic: orario e dove vedere la sfida

