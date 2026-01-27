Australian Open 2026 il programma di domani 28 gennaio | orari ordine di gioco tv streaming
Il torneo di Australian Open 2026 si avvicina alle fasi decisive, con le semifinali ormai alle porte. Di seguito, trovate orari, ordine di gioco, informazioni su tv e streaming, per seguire il proseguimento di questa importante competizione tennistica.
Il torneo procede a passo spedito verso il suo epilogo e completa l’allineamento dei tabelloni alle semifinali. L’undicesima giornata degli Australian Open propone i match dei quarti di finale della parte bassa del tabellone del torneo di singolare maschile e di singolare femminile. L’Italia proverà a scrivere una nuova pagina di storia con i suoi due alfieri. Nel match in programma alle 09:00 sulla Rod Laver Arena, Jannik Sinner, reduce dal vittorioso derby con Darderi, affronta Ben Shelton, che negli ottavi ha superato in rimonta Casper Ruud. I due giocatori si ritrovano faccia a faccia, dopo la semifinale dello scorso anno, nel decimo atto della loro rivalità: il numero due guida 8-1 nel bilancio dei precedenti. 🔗 Leggi su Oasport.it
