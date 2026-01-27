Le recenti tendenze moda emergono dai campi degli Australian Open, il primo torneo del Grande Slam. Le partite, trasmesse su Eurosport e altre piattaforme, rappresentano anche un’occasione per scoprire innovazioni stilistiche e di design, che si riflettono nel contesto sportivo e culturale dell’evento. Un incontro tra sport e moda che continua a evolversi, offrendo spunti per chi segue le ultime novità nel settore.

Le nuove tendenze moda? Arrivano direttamente dai court della Rod Laver Arena di Melbourne. Gli Australian Open, primo torneo del Grande Slam, infatti, sono un appuntamento sportivo ad alte gradazioni di glamour e non solo: le partite trasmesse in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre a Discovery+ e HBO Max, sono state al centro anche dell’installazione ROVESCIO, realizzata in collaborazione con St. John’s che la scorsa settimana ha catalizzato l’attenzione del pubblico milanese con la partecipazione, tra gli altri, di Ignazio Moser e Beatrice Vendramin. Nel perimetro della Rod Laver Arena, è regina di stile la tennista Naomi Osaka, che è entrata di diritto nella hall of fame delle sportive più chic con l’abito-medusa sfoggiato in occasione dell’entrata in capo per il match con la collega croata Antonia Ruzic. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Australia Open, la moda scende in campo

Lorenzo Musetti ha superato Taylor Fritz in tre set (6-2, 7-5, 6-4), raggiungendo i quarti di finale degli Australian Open.

