In questa occasione, le attività e visite didattiche a Roma offrono un’opportunità educativa per bambini e famiglie, combinando arte, storia e archeologia. Le proposte, adatte a diverse fasce di età, si svolgono tra fine gennaio e inizio febbraio 2026, includendo visite speciali a musei, al Colosseo e mostre d’arte. Un modo per scoprire la città in modo coinvolgente, con percorsi pensati per piccoli esploratori.

Attività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini da 2 a 11 anni (divisi in categorie 5-11, 2-5) di Sabato 31 Gennaio e Domenica 1 Febbraio 2026 + Speciali Domenica al Museo, Colosseo e Mostra Impressionismo, a Roma con Cicero in Rome:Per dettagli e prenotazioni.🔗 Leggi su Romatoday.it

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Cicero in Rome

Argomenti discussi: Attività e visite didattiche per bambini e famiglie con Cicero in Rome; LA NUOVA OFFERTA DIDATTICA DEI MUSEI CIVICI DI TRIESTE; Frosinone, sospensione delle attività didattiche ed educative in alcuni istituti il 27 gennaio.; Cuglieri, risorse comunali alle scuole per sostenere le attività didattiche.

Attività e visite didattiche per bambini con Cicero in Rome- Il Palatino, dalle Capanne di Romolo al Palazzo Imperiale. Visita Guidata e Attività Didattica nell'Area Archeologica Speciale Domenica al Museo - Esplorando il Foro Romano. Visita Guidata e ... romatoday.it

Attività e visite didattiche per bambini con Cicero in Rome- Caccia al Tesoro Didattica a Villa Celimontana. Visita Guidata e Attività nel Parco - Un'Avventura nella Storia di Roma. Caccia al Tesoro Didattica a Via dei Fori Imperiali. Visita Guidata e ... romatoday.it

Hai meno di 25 anni e studi all’università Il Museo seleziona animatrici e animatori da assumere con contratto di lavoro intermittente per svolgere attività educative nei laboratori e visite guidate alle esposizioni. Scopri tutti i requisiti nei due bandi: (giorni feri - facebook.com facebook