Attestato di qualità ai percorsi di alternanza scuola-lavoro di Lario Reti Holding

Lario Reti Holding ha ricevuto il riconoscimento di Confindustria per l’Alternanza di qualità, evidenziando l’impegno dell’azienda nella realizzazione di percorsi formativi di alto livello per gli studenti. Questo attestato conferma l’importanza di collaborazioni tra imprese e istituzioni scolastiche per favorire l’esperienza pratica e lo sviluppo professionale dei giovani.

Lario Reti Holding è stata riconosciuta da Confindustria con il Bollino per l'Alternanza di qualità (Baq), il prestigioso riconoscimento che premia le imprese che si distinguono per la realizzazione di percorsi di Alternanza scuola-lavoro (Pcto) di elevata qualità. Il Baq valorizza infatti le.

