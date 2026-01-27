Attestato di qualità ai percorsi di alternanza scuola-lavoro di Lario Reti Holding
Lario Reti Holding riceve un riconoscimento importante da Confindustria. La società ottiene il Bollino per l’Alternanza di qualità, un premio che conferma l’impegno dell’azienda nel offrire percorsi di alternanza scuola-lavoro di alto livello. È un risultato che premia il lavoro fatto per coinvolgere studenti e farli entrare nel mondo delle imprese in modo concreto.
Lario Reti Holding è stata riconosciuta da Confindustria con il Bollino per l’Alternanza di qualità (Baq), il prestigioso riconoscimento che premia le imprese che si distinguono per la realizzazione di percorsi di Alternanza scuola-lavoro (Pcto) di elevata qualità. Il Baq valorizza infatti le.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Approfondimenti su Lario Reti Holding
Assicurazione INAIL obbligatoria per studenti e personale scolastico: copertura estesa agli infortuni in itinere e ai percorsi di alternanza scuola-lavoro
Ultime notizie su Lario Reti Holding
Argomenti discussi: Attestato di qualità ai percorsi di alternanza scuola-lavoro di Lario Reti Holding; Un webinar per promuovere l’educazione alla lettura dei più piccoli; Bando certificazione della parità di genere; Interoperabilità e certificazione in agricoltura: il convegno a Fieragricola 2026.
Attestato di qualità ai percorsi di alternanza scuola-lavoro di Lario Reti HoldingQuesto riconoscimento attesta l’impegno costante di Lario Reti Holding nel promuovere la cultura del lavoro, l’orientamento dei giovani e il dialogo tra mondo dell’istruzione e impresa, inserendosi ... leccotoday.it
Un attestato di qualità per i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro di Lario Reti HoldingConfindustria riconosce l’impegno dell’azienda nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) per ... merateonline.it
A seguito delle opere finanziate dal PNRR di efficientamento della rete dell'acquedotto a cura di Lario Reti Holding, sono iniziati i lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali. Realizzata nelle prime 2 settimane di gennaio l'asfaltatura di via Colombo, a parti - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.