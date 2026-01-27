Atleta sospesa per aver scommesso sulla vittoria arrivata dell'amica agli Europei | poteva sapere

La mezzofondista francese Aurore Fleury è stata sospesa per sei mesi dopo aver scommesso sulla vittoria di una sua amica agli Europei del 2024. La scommessa si è rivelata vincente, ma ora il suo futuro nel atletica è in bilico. La federazione ha deciso di intervenire, anche se molti si chiedono se poteva sapere o meno dell’esito della gara.

La mezzofondista francese Aurore Fleury è stata sospesa per 6 mesi per aver piazzato una scommessa sulla vittoria, puntualmente arrivata, di una connazionale e amica agli Europei del 2024. Poteva avere informazioni privilegiate.

