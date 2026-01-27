Atalanta senza Bellanova St Gilloise senza i 24 gol di David e Rodrigues Hubert | Dovremo essere solidi

Da bergamonews.it 27 gen 2026

L’assenza di Bellanova e i gol di David e Rodrigues influenzeranno la strategia delle squadre in vista della partita di oggi. Dopo l’allenamento mattutino a Zingonia, le formazioni si preparano a partire da Orio al Serio verso Bruxelles, dove si svolgerà l’incontro. La solidità sarà il tema principale, come sottolineato dall’allenatore Hubert, per affrontare la sfida con attenzione e determinazione.

L’allenamento mattutino a Zingonia, poi alle 16 la partenza del charter dall’aeroporto di Orio al Serio con destinazione Bruxelles Zaventem. L’ Atalanta vive la vigilia della sfida contro l’ Union St. Gilloise, in programma mercoledì 28 gennaio alle ore 21: i nerazzurri puntano a vincere per sperare ancora in un posto tra le prime 8 della Champions League e saltare così il sempre pericoloso playoff. Nella lista dei convocati non figura Raoul Bellanova, che è ancora infortunato ed è l’unico assente per infortunio: non disponibili nemmeno Giacomo Raspadori, che potrà essere inserito in lista dal prossimo turno in poi, oltre a Mitchel Bakker che è allo stesso tempo fuori lista Uefa.🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

La Juventus affronta una fase di difficile definizione in attacco, con David e Openda ancora a secco di gol.

