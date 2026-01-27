Atalanta Lookman verso il ritorno dal 1’ in Belgio | caccia ai tre punti per sperare

Da ecodibergamo.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì sera, l’Atalanta torna in campo in Champions League contro l’Union Saint-Gilloise. Lookman, che sta recuperando da un infortunio, dovrebbe partire dal primo minuto. La squadra di Gasperini cerca i tre punti per mantenere vive le speranze di qualificazione. In attacco, insieme a lui, ci saranno Cdk e Krstovic. La partita si gioca alle 21 e potrebbe essere decisiva per il cammino europeo dei bergamaschi.

CALCIO. Per l’ultima gara della prima fase di Champions, mercoledì 28 gennaio contro l’Union Saint-Gilloise (alle 21), il nigeriano dovrebbe partire titolare con Cdk e Krstovic. Per gli ottavi serve una combinazione favorevole. Lookman va verso il ritorno da titolare. Dopo il rientro dalla Coppa d’Africa e due subentri contro l’Athletic Bilbao e il Parma, il nigeriano dovrebbe partire dal 1’ contro l’Union Saint-Gilloise, mercoledì 28 gennaio a Bruxelles (alle 21) nell’ultima gara delle prima fase di Champions. Dopo il ko contro il Bilbao, per centrare gli ottavi l’Atalanta deve vincere in Belgio e sperare in una serie di risultati favorevoli dagli altri campi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

atalanta lookman verso il ritorno dal 18217 in belgio caccia ai tre punti per sperare

© Ecodibergamo.it - Atalanta, Lookman verso il ritorno dal 1’ in Belgio: caccia ai tre punti per sperare

Approfondimenti su Atalanta Union Saint Gilloise

Il ritorno di Lookman: due gol consecutivi per riprendersi l’Atalanta

Atalanta in risalita, battendo il Torino 2-0 ora e’ a tre punti dal sesto posto del Como

L’Atalanta ha ottenuto una vittoria importante battendo il Torino 2-0 nella partita di sabato sera alla New Balance Arena.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Eintracht-Atalanta, Lookman: Vittoria importante, non era semplice

Video Eintracht-Atalanta, Lookman: Vittoria importante, non era semplice

Ultime notizie su Atalanta Union Saint Gilloise

Argomenti discussi: Atalanta, Lookman verso il ritorno dal 1’ in Belgio: caccia ai tre punti per sperare; Atalanta, Djimsiti verso il rientro in Champions. Da valutare Bellanova e Lookman; Atalanta, Maldini vicino al Napoli. Raspadori e Lookman per rifarsi con il Parma; Atalanta, Lookman torna a disposizione. Djimsiti può rientrare già in Champions.

atalanta lookman verso ilAtalanta, Lookman verso il ritorno dal 1’ in Belgio: caccia ai tre punti per sperarePer l’ultima gara della prima fase di Champions, Lookman dovrebbe partire titolare nel tridente dell'Atalanta. ecodibergamo.it

Atalanta, Lookman verso il Fenerbahce: offerta da 40 milioniAdemola Lookman verso l’addio all’Atalanta. Il Fenerbahce presenta un’offerta importante: cifre, formula e scenari. europacalcio.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.