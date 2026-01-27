Atalanta Lookman verso il ritorno dal 1’ in Belgio | caccia ai tre punti per sperare

Mercoledì sera, l’Atalanta torna in campo in Champions League contro l’Union Saint-Gilloise. Lookman, che sta recuperando da un infortunio, dovrebbe partire dal primo minuto. La squadra di Gasperini cerca i tre punti per mantenere vive le speranze di qualificazione. In attacco, insieme a lui, ci saranno Cdk e Krstovic. La partita si gioca alle 21 e potrebbe essere decisiva per il cammino europeo dei bergamaschi.

CALCIO. Per l'ultima gara della prima fase di Champions, mercoledì 28 gennaio contro l'Union Saint-Gilloise (alle 21), il nigeriano dovrebbe partire titolare con Cdk e Krstovic. Per gli ottavi serve una combinazione favorevole. Lookman va verso il ritorno da titolare. Dopo il rientro dalla Coppa d'Africa e due subentri contro l'Athletic Bilbao e il Parma, il nigeriano dovrebbe partire dal 1' contro l'Union Saint-Gilloise, mercoledì 28 gennaio a Bruxelles (alle 21) nell'ultima gara delle prima fase di Champions. Dopo il ko contro il Bilbao, per centrare gli ottavi l'Atalanta deve vincere in Belgio e sperare in una serie di risultati favorevoli dagli altri campi.

