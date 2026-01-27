Asta Btp e Cct di gennaio cedole fino al 3,45% | conviene investire ora?

Le aste di Btp e Cct di gennaio rappresentano un’opportunità di investimento con cedole fino al 3,45%. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha programmato due emissioni, una il 27 gennaio e una il 29 gennaio 2026. È importante valutare attentamente le condizioni di mercato e i rendimenti offerti prima di decidere se conviene investire in queste emissioni obbligazionarie.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze dà il via a due aste di Btp: la prima oggi, martedì 27 gennaio, e la seconda giovedì 29 gennaio 2026. Un doppio appuntamento che offre agli investitori un ventaglio di opportunità, dai titoli a breve termine fino ai classici Btp a media-lunga scadenza e ai CCTeu. L’importo complessivo messo sul piatto ammonta fino a 13,5 miliardi di euro. Asta del 27 gennaio, gli strumenti per difendersi dall’inflazione. Il primo appuntamento, fissato per martedì 27 gennaio, ruota attorno a tre titoli per un importo fino a 5 miliardi di euro: Btp Short Term, che offre una cedola fissa annuale del 2,20%, con il primo stacco già previsto per il 28 febbraio 2026, e un’offerta compreso tra i 2,5 e i 3 miliardi di euro;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

