Assurdo in Turchia | l’arbitro non vede la rete e scoppia la bufera

In una partita di quarta divisione in Turchia, un gol chiaramente valido viene ignorato dall’arbitro, scatenando polemiche. L’errore si è verificato durante un incontro tra Sebat Gençlikspor e Fatsa Belediyespor, evidenziando le difficoltà e le controversie legate alle decisioni arbitrali nel calcio dilettantistico.

Succede in Turchia, nella quarta serie nazionale. Durante una partita di vertice tra Sebat Gençlikspor e Fatsa Belediyespor, la palla supera chiaramente la linea di porta dopo una punizione, ma l'arbitro non se ne accorge e non convalida il gol. Le immagini scatenano proteste e polemiche.

