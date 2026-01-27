Assoldava cecchini sui social per sparare a Trump | arrestata bibliotecaria negli Usa

Una bibliotecaria di Ripley, West Virginia, è stata arrestata negli Stati Uniti con l’accusa di aver cercato di coinvolgere utenti sui social media nel tentativo di uccidere Donald Trump, evidenziando la persistente presenza di fenomeni di incitamento alla violenza online.

Negli Usa prosegue la campagna di odio e incitamento all’omicidio nei confronti di Donald Trump. Una bibliotecaria di Ripley, in West Virginia, è stata arrestata e accusata di aver provato ad arruolare utenti sui social per uccidere il presidente americano. A riferirlo è stato il New York Post, che ha scritto anche le generalità dell’indagata: si tratta della 39enne Morgan L. Morrow, bloccata dopo la pubblicazione su TikTok di un video considerato come un’esortazione all’assassinio dell’inquilino della Casa Bianca. Reclutava cecchini per sparare a Trump sui social: arrestata una bibliotecaria americana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

