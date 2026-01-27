Assemblea per un nuovo manifesto di ‘Ragazzi e ragazze del Bar Eden‘

L’assemblea dei ‘Ragazzi e ragazze del Bar Eden’ segna un momento importante per definire un nuovo manifesto politico e culturale. L’associazione si propone di rafforzare una rete della sinistra attraverso iniziative e proposte condivise, promuovendo valori di partecipazione e dialogo. Questo incontro rappresenta un passo fondamentale nel percorso di crescita e coinvolgimento della comunità.

E’ pronta a presentare il suo ‘Manifesto’ l’associazione politico-culturale “Ragazzi e Ragazze del Bar Eden – per una rete della sinistra”. Lo farà in un’assemblea pubblica che è stata convocata per domani, alle 17.30, nella Sala della Resistenza di Palazzo Ducale, a Massa. "Siamo un’associazione che si colloca a sinistra perché partiamo dal conflitto reale tra chi detiene potere economico, politico e culturale e chi ne subisce le conseguenze – spiega –. Per noi essere di sinistra non è un’etichetta, ma una pratica quotidiana: significa assumere sempre il punto di vista degli ultimi, costruire alternative credibili all’esistente e rifiutare l’adattamento passivo al presente". 🔗 Leggi su Lanazione.it

L'associazione Ragazzi e ragazze del Bar Eden presenta il suo manifesto politicoil 28 gennaio a palazzo Ducale di Massa - facebook.com facebook