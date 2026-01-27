Assassini fra i manifestanti e guardie nei cimiteri in Iran Un testimone

Da ilfoglio.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un testimone racconta le violenze tra manifestanti e forze di sicurezza nei cimiteri iraniani. Kiarash, visitando la famiglia, ha assistito agli scontri e si è sentito in dovere di condividere la sua testimonianza, evidenziando la gravità della situazione e il dolore di chi vive queste tensioni. Un resoconto che porta alla luce una realtà complessa e difficile nel contesto iraniano.

Repressione in Iran, un obitorio con decine di corpi e persone in lutto dopo la repressione alla periferia di Teheran, 13 gennaio 2026 (LaPresse) Il collasso del regime iraniano è probabile, la democrazia molto meno. Dentro ai gangli del potere Mille notti di grida e rabbia a Teheran. La mattanza al buio di oggi e quel venerdì nero in piazza Jaleh “Ho il dovere di raccontare. È doloroso, ma devo farlo”. Kiarash ha quarantaquattro anni, era in visita alla famiglia in Iran a fine dicembre, quando si è ritrovato in mezzo alle proteste e alla repressione brutale. “All’inizio, si trattava solo di piccoli gruppi pacifici, ma era chiaro da subito che non sarebbe stato come in passato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

assassini fra i manifestanti e guardie nei cimiteri in iran un testimone

© Ilfoglio.it - Assassini fra i manifestanti e guardie nei cimiteri in Iran. Un testimone

Approfondimenti su Iran Assassini

Iran: media, 'scontri fra manifestanti e forze sicurezza nel sud-ovest'

Nel sud-ovest dell'Iran si sono verificati scontri tra manifestanti e forze di sicurezza, nel quinto giorno di proteste in varie città.

Iran, impiccagioni di giovani in piazza e migliaia di morti. Trump incita i manifestanti. Alta tensione fra Usa, Cina e Russia

L’Iran vive da giorni un blackout totale di internet, segnando una delle crisi più gravi dalla sua nascita nel 1979.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Iran Assassini

Argomenti discussi: Assassini fra i manifestanti e guardie nei cimiteri in Iran. Un testimone; M5s: Zandonella tra i manifestanti sta contestando il Governo Meloni; Minneapolis, Trump cede e apre al ritiro dei federali. Media: Rimosso Bovino; Lotta e solidarietà. Una città unita contro l’occupazione.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.