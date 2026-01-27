Un testimone racconta le violenze tra manifestanti e forze di sicurezza nei cimiteri iraniani. Kiarash, visitando la famiglia, ha assistito agli scontri e si è sentito in dovere di condividere la sua testimonianza, evidenziando la gravità della situazione e il dolore di chi vive queste tensioni. Un resoconto che porta alla luce una realtà complessa e difficile nel contesto iraniano.

Repressione in Iran, un obitorio con decine di corpi e persone in lutto dopo la repressione alla periferia di Teheran, 13 gennaio 2026 (LaPresse) Il collasso del regime iraniano è probabile, la democrazia molto meno. Dentro ai gangli del potere Mille notti di grida e rabbia a Teheran. La mattanza al buio di oggi e quel venerdì nero in piazza Jaleh “Ho il dovere di raccontare. È doloroso, ma devo farlo”. Kiarash ha quarantaquattro anni, era in visita alla famiglia in Iran a fine dicembre, quando si è ritrovato in mezzo alle proteste e alla repressione brutale. “All’inizio, si trattava solo di piccoli gruppi pacifici, ma era chiaro da subito che non sarebbe stato come in passato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Assassini fra i manifestanti e guardie nei cimiteri in Iran. Un testimone

Approfondimenti su Iran Assassini

Nel sud-ovest dell'Iran si sono verificati scontri tra manifestanti e forze di sicurezza, nel quinto giorno di proteste in varie città.

L’Iran vive da giorni un blackout totale di internet, segnando una delle crisi più gravi dalla sua nascita nel 1979.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Iran Assassini

Argomenti discussi: Assassini fra i manifestanti e guardie nei cimiteri in Iran. Un testimone; M5s: Zandonella tra i manifestanti sta contestando il Governo Meloni; Minneapolis, Trump cede e apre al ritiro dei federali. Media: Rimosso Bovino; Lotta e solidarietà. Una città unita contro l’occupazione.

«Salvate i nomi degli assassini e degli aggressori. Pagheranno un prezzo altissimo. Ho annullato tutti gli incontri con le autorità iraniane finché non cesseranno le uccisioni insensate dei manifestanti. Gli aiuti stanno arrivando», ha scritto il presidente Usa - facebook.com facebook

Un altro tentato omicidio dell’Ice. Assassini maledetti x.com