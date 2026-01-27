Assalto notturno al laboratorio della pasticceria Pinti | ignoti infrangono la vetrata

Un assalto notturno ha danneggiato il laboratorio della Pasticceria Pinti a Lecce. Ignoti hanno infranto la vetrata, causando danni alla rinomata attività dolciaria. La polizia sta indagando sull’accaduto, mentre i titolari stanno valutando i danni subiti.

LECCE – Risveglio amaro, quello di qualche giorno addietro, per i titolari di una rinomata attività dell’arte dolciaria. Tra la serata di sabato e le prime ore di domenica, infatti, il laboratorio della pasticceria Pinti è finita nel mirino di alcuni malviventi. L’episodio è avvenuto in via.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Lecce Pasticceria Infrangono in auto la vetrata della boutique di Louis Vuitton e fuggono con il bottino Assalto notturno al supermercato: ladri in fuga con la cassaforte Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Lecce Pasticceria Argomenti discussi: Assalto notturno al bancomat: esplosione distrugge la filiale del Monte dei Paschi di Siena. Assalto notturno dei ladri . Furto e danni al PalaVinci. Scoppia la rabbia: BastaMONTECATINI TERMEAssalto notturno dei ladri al palazzetto dello sport di via Leonardo da Vinci. Ancora una volta, un gruppo di sbandati ha forzato la porta di accesso alla struttura e una finestra, ... lanazione.it IL BUIO SOTTO LA "MARMOTTA": Viaggio nella mente di chi sfida la notte con l'esplosivo Il Boato nel Silenzio: Anatomia di un Assalto Notturno È un istante che lacera il tessuto della notte. Prima c’è solo il ronzio elettrico della città che dorme, poi un lampo ac - facebook.com facebook Assalto notturno al #bancomat in piazza a Torremaggiore, colpo con la tecnica “marmotta” x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.