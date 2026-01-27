Assalto al tir in piazzola | camionista fugge rapinatori arrestati

In un episodio avvenuto lungo l’autostrada A16, rapinatori hanno tentato di forzare la cabina di un autoarticolato in sosta. La scena si è conclusa con l’arresto dei malviventi e la fuga del camionista, che ha reagito con calci e pugni. L’evento mette in evidenza la crescente attenzione delle forze dell’ordine sulla sicurezza stradale e sulla tutela dei mezzi di trasporto.

Tempo di lettura: 2 minuti Calci, pugni e il tentativo di forzare la cabina di un autoarticolato in sosta lungo l' autostrada A16. Si è concluso con l'arresto dei presunti responsabili il tentativo di rapina avvenuto nel territorio di Avellino ai danni di un autotrasportatore. Decisiva la prontezza della vittima e il tempestivo intervento delle forze dell'ordine. L'episodio si è verificato mentre il mezzo pesante era fermo in una piazzola di sosta. Secondo quanto ricostruito, alcuni individui si sarebbero avvicinati al tir prendendo di mira la cabina di guida, colpendola ripetutamente con calci e pugni e cercando di forzarne l'accesso.

