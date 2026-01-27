Asilo nido abusivo scoperto a Napoli Est | 14 bambini senza autorizzazioni

Un asilo nido abusivo è stato scoperto a Napoli Est durante controlli dei carabinieri. La struttura operava senza le necessarie autorizzazioni, mettendo a rischio la sicurezza di 14 bambini. Sono state denunciate la titolare e una socia, e sono state applicate sanzioni economiche. L’episodio evidenzia l’importanza di verificare le autorizzazioni delle strutture dedicate alla prima infanzia.

I carabinieri trovano un asilo nido privo di titoli abilitativi. Denunciate la titolare e una socia, maxi sanzione da 16mila euro Un asilo nido abusivo è stato scoperto dai carabinieri nell'area orientale di Napoli, al termine di una serie di controlli mirati sul territorio. Al momento dell'intervento dei militari, all'interno della struttura erano presenti 14 bambini, di età compresa tra 1 e 3 anni, affidati a personale privo delle necessarie autorizzazioni. L'attività risultava completamente priva di autorizzazioni e di qualsiasi titolo abilitativo per l'esercizio della professione educativa.

