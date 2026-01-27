Ascolti TV | Lunedì 26 Gennaio 2026 La Preside va forte anche se in calo 24.7% Zelig al 20.8%

Da davidemaggio.it 27 gen 2026

Nella serata di ieri, lunedì 26 gennaio 2026, su Rai1 La Preside  interessa 4.225.000 spettatori pari al 24.7% di share. Su Canale5  Zelig 30 conquista 2.748.000 spettatori con uno share del 20.8%. Su Rai2  Sulle ali dell’onore  intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1  Io vi troverò  incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3  Lo Stato delle Cose  segna.000 spettatori (%). Su Rete4  Quarta Repubblica  totalizza.000 spettatori (%). Su La7 La Torre di Babele  raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8  4 Hotel  ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove  Reazione a catena raduna.000 spettatori con il %. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

