In questa giornata si sono svolti confronti tra le showgirl Luisa Ranieri e Vanessa Incontrada, protagoniste di un confronto in prima serata. La rivalità tra le due artiste è stata al centro dell’attenzione, segnando un momento di discussione nel panorama televisivo italiano. Questo confronto evidenzia le dinamiche tra le figure pubbliche nel contesto dello spettacolo e dell’intrattenimento.

Luisa Ranieri e Vanessa Incontrada sono sempre più rivali. Ancora una volta le due artiste si sono scontrate in prima serata lunedì 26 gennaio. E l’esito di questa battaglia degli ascolti non è mai scontata. Anche se Luisa Ranieri, protagonista della fiction La Preside, su Rai 1 ha avuto la meglio fino ad ora su Vanessa Incontra che su Canale 5 conduce insieme a Claudi Bisio Zelig 30, dove si sono alternati sul palco Federico Basso, Gianni Cinelli, Mago Elias, Giancarlo Kalabrugovich, Paolo Labati, La Ricotta, Leonardo Manera, Oblivion, Antonio Ornano, Davide Paniate, Andrea Pucci, Gigi Rock. Il resto della programmazione ha visto su Rete 4 Quarta Repubblica dove si è parlato dello scontro diplomatico tra Italia e Svizzera dopo la scarcerazione di Jacques Moretti, accusato -insieme alla moglie- della strage di Crans Montana. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 26 gennaio, Luisa Ranieri ancora contro Vanessa Incontrada

Approfondimenti su Luisa Ranieri Vanessa Incontrada

L'11 gennaio, la scena televisiva italiana ha visto confrontarsi due protagoniste di spicco: Luisa Ranieri, protagonista di

Lunedì 19 gennaio segna l'inizio della settimana televisiva con un confronto tra due protagoniste di rilievo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Luisa Ranieri Vanessa Incontrada

Argomenti discussi: Ascolti tv 25 gennaio: chi ha vinto tra Prima di Noi e Chi vuol essere milionario, i dati di Affari Tuoi e La Ruota; Ascolti tv ieri (25 gennaio): Gerry Scotti cala, Maria De Filippi certezza; Ascolti tv ieri domenica 25 gennaio chi ha vinto tra Chi vuol essere Milionario, Fazio, Report, Le Iene; Programmi in TV stasera 26 gennaio 2026: La Preside, Zelig, Io vi troverò e Lo stato delle Cose.

Ascolti tv lunedì 26 gennaio 2026: La Preside, Zelig 30, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelAscolti tv 26 gennaio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. La Preside contro il Zelig 30. Chi ha vinto? superguidatv.it

Ascolti tv ieri 26 gennaio 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 26 gennaio 2026: i dati sugli ascolti della prima serata lunedì 26 gennaio 2026. Auditel e share TV. mam-e.it

"Essere Eugenia Carfora è una responsabilità. Quando interpreti un personaggio vivo sul territorio, senti subito la responsabilità enorme di restituire la sua esperienza con rispetto e verità" Vi sta piacendo la miniserie "La Preside" con Luisa Ranieri - facebook.com facebook

Pubblicata la puntata di #Falsissimo, ma Luisa Ranieri ha la priorità: ora devo vedere #LaPreside. Fatemi un riassunto, grazie x.com