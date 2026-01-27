La vittoria di La Preside sugli ascolti televisivi del 26 gennaio evidenzia l’interesse del pubblico per questo titolo, che ha superato Zelig in termini di telespettatori. Un dato che riflette le preferenze attuali degli spettatori e il successo dello show con Luisa Ranieri. Questi numeri forniscono un quadro chiaro delle tendenze nel panorama televisivo recente.

Gli ascolti tv del 26 gennaio assegnano un'altra vittoria a Luisa Ranieri con La Preside, Zelig bene ma perde telespettatori Gli ascolti tv del 26 gennaio assegnano nuovamente la vittoria a La Preside, la fiction di Luisa Ranieri conquista sempre più telespettatori, invece stavolta Zelig mostra un leggero calo. In access si segnala la vittoria de La Ruota della Fortuna che trionfa su Affari Tuoi. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ascolti tv, boom de La Preside che trionfa su Zelig

Approfondimenti su La Preside

Il 12 gennaio, gli ascolti televisivi hanno visto La Preside prevalere, registrando ottimi risultati grazie a una promozione mirata.

Gli ascolti televisivi del 19 gennaio evidenziano un buon riscontro per La Preside, che registra un incremento di pubblico.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su La Preside

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri (19 gennaio): Luisa Ranieri fa volare Rai 1, tiene Zelig, boom di De Martino nel suo giorno più triste; Ascolti tv, ecco chi ha vinto la sfida del venerdì sera. Boom di Affari tuoi nell'access prime time; Senegal-Marocco fa il boom di ascolti su Sportitalia, Criscitiello: Un record per il canale 60; Ascolti tv ieri (22 gennaio): il ritorno di Striscia non sfiora Raoul Bova, De Martino supera Scotti.

Ascolti tv ieri (10 gennaio), boom di ascolti per C'è posta per te, regge bene The Voice KidsIl programma condotto da Maria De Filippi parte con il botto e vince in prima serata, The Voice Kids si ferma al 19,7% di share: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti tv, La Ruota della Fortuna boom. Gerry Scotti: Ringraziamo il pubblico, altri lo farebbero tutte le sere, io...Da circa 6 mesi a questa parte La Ruota della Fortuna è il programma televisivo italiano più guardato in assoluto, grazie di cuore ... affaritaliani.it

Boom clamoroso per il gran finale di A Testa Alta: l’ultima puntata conquista 4.034.000 telespettatori e vola al 28,2% di share. Ascolti da capogiro per Sabrina Ferilli, che trascina la fiction Mediaset a risultati straordinari. Meritato - facebook.com facebook